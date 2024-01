Ουγγαρία: Δεμένη χειροπόδαρα στο δικαστήριο, με την κατηγορία ότι επιτέθηκε σε δύο ακροδεξιούς

Η Ιταλίδα Ιλάρια Σάλις, τριάντα εννέα ετών, δικάζεται στην Ουγγαρία με την κατηγορία ότι πριν από έναν χρόνο, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης, επιτέθηκε σε δύο ακροδεξιούς οι οποίοι όμως, όπως προκύπτει, δεν υπέβαλαν μήνυση.

Η δίκη άρχισε σήμερα και προκάλεσαν μεγάλη αίσθηση και οργή οι εικόνες της Ιταλίδας κρατούμενης, η οποία προσήχθη στην αίθουσα του δικαστηρίου δεμένη χειροπόδαρα, με αλυσίδα. “Την τραβούσαν σαν σκυλί, ήταν φοβερό. Κι όλο αυτό το θέαμα κράτησε πάνω από τρεις ώρες”, δήλωσε ο δικηγόρος της.

Oggi Ilaria Salis è entrata in tribunale a Budapest incatenata mani e piedi, tenuta al guinzaglio. Detenuta da 11 mesi in condizioni disumane in un carcere ungherese, in Europa. È arrivato il momento che il governo italiano si faccia sentire forte e chiaro? pic.twitter.com/v3dFkLy6qi

— Marco Fattorini (@MarcoFattorini) January 29, 2024