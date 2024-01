Κίνα: Τουλάχιστον τρεις νεκροί από τον ισχυρό σεισμό στα σύνορα με το Κιργιστάν

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον σεισμό 7,1 βαθμών που έπληξε τη Δευτέρα την επαρχία Σιντζιάνγκ της βορειοδυτικής Κίνας, κοντά στα σύνορα με το Κιργιστάν. Από την σεισμική δόνηση κατέρρευσαν σπίτια, ενώ πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι προσπάθειες διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

A magnitude-7.1 earthquake rocked a mountainous and remote part of China’s far western Xinjiang region early Tuesday, resulting in three deaths. https://t.co/vfaVdujFOf pic.twitter.com/27pTsfOZ2a

Το σιδηροδρομικό τμήμα του Xinjiang ανέστειλε τη λειτουργία του και 27 τρένα φέρεται να επηρεάστηκαν από τον σεισμό, ανέφερε το Xinhua News.

Ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός στο Ουρούμτσι, την Κόρλα, το Κασγκάρ, το Γινίνγκ και τις γύρω περιοχές, σύμφωνα με αναρτήσεις χρηστών στην κινεζική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Weibo.

In a heartwarming turn of events, a 10-year-old girl has been rescued from the rubble of collapsed homes. The scene unfolded after a 7.1-magnitude earthquake rocked Xinjiang Uygur Autonomous Region, NW China early Tuesday. pic.twitter.com/AY9CUXdBzg

— China Xinhua News (@XHNews) January 23, 2024