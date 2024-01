Παρίσι: Ψευδείς οι ρωσικοί ισχυρισμοί περί Γάλλων μισθοφόρων στην Ουκρανία

Τις αιτιάσεις της Ρωσίας για παρουσία Γάλλων μισθοφόρων στην ανατολική Ουκρανία απέρριψε το Παρίσι, μια μέρα μετά την ανακοίνωση της Μόσχας ότι ρωσικές δυνάμεις σκότωσαν «ξένους μαχητές» στο Χάρκοβο.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας ανέφερε ότι το Παρίσι βοηθά το Κίεβο με προμήθειες στρατιωτικού υλικού και στρατιωτική εκπαίδευση, σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο, προκειμένου η Ουκρανία να υπερασπιστεί την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική της ακεραιότητα.

«Η Γαλλία δεν έχει μισθοφόρους, ούτε στην Ουκρανία ούτε πουθενά αλλού, σε αντίθεση με ορισμένους άλλους», πρόσθεσε το γαλλικό ΥΠΕΞ.

