Κέιτ Μίντλετον: Υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στην κοιλιά

Σε ιδιωτικό νοσοκομείο του Λονδίνου νοσηλεύεται η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, έπειτα από προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση στην κοιλιά, όπως ανακοίνωσε το Παλάτι του Κένσινγκτον.

Η επέμβαση στην οποία υπεβλήθη η πριγκίπισσα της Ουαλίας ήταν επιτυχής, σύμφωνα με το παλάτι.

Η σύζυγος του πρίγκιπα Ουίλιαμ θα παραμείνει στο νοσοκομείο για 10 έως 14 ημέρες.

