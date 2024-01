Εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές στην Υεμένη – «Οι ΗΠΑ είναι ο διάβολος», λένε

«Οι ΗΠΑ είναι ο διάβολος», δήλωσε σήμερα ο Μοχάμεντ Άλι Αλ- Χούθι, μέλος του Ανώτατου Πολιτικού Συμβουλίου των Χούθι, ενώ την ίδια ώρα εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε πόλεις της Υεμένης για να ακούσουν τους ηγέτες τους να καταδικάζουν τα αμερικανοβρετανικά πλήγματα στη χώρα τους ως απάντηση στις επιθέσεις των ανταρτών σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Οι ΗΠΑ και η Βρετανία εξαπέλυσαν δεκάδες αεροπορικά πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων των Χούθι κατά τη διάρκεια της νύχτας, διευρύνοντας την περιφερειακή σύγκρουση που ξεκίνησε από τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Millions of people in Yemen's capital Sana'a chanting in unison:

"We do not care (3x): Make it a world war!" pic.twitter.com/PkCEvOdjMt

— روني الدنماركي (@Aldanmarki) January 12, 2024