Γερμανία: Σχέδιο επίθεσης κατά του καθεδρικού ναού της Κολωνίας – Συλλήψεις ισλαμιστών υπόπτων

Την σύλληψη τριών ισλαμιστών ως υπόπτων για συμμετοχή στο σχέδιο επίθεσης κατά του καθεδρικού ναού της Κολωνίας το βράδυ της Πρωτοχρονιάς , ανακοίνωσε η γερμανική αστυνομία

Είχε προηγηθεί σύλληψη, στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, ενός Τατζίκου, γεγονός που έβαλε τις αστυνομικές αρχές στα ίχνη και άλλων υπόπτων και αποκάλυψε στοιχεία σχεδίου επίθεσης κατά του καθεδρικού ναού.

Παράλληλα, οι αυστριακές αρχές είχαν ανακοινώσει τότε την σύλληψη τριών υπόπτων στην Βιέννη.

Οι ύποπτοι ανήκουν σε «οργανώσεις ισλαμιστών», διευκρίνισε ο τοπικός υπουργός Εσωτερικών Χέρμπερτ Ρόιλ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας έκανε λόγο για «δίκτυο ατόμων που προέρχονται από την κεντρική Ασία».

Careful checks in Cologne Cathedral in Germany. Islamic terrorists want to make us live in terror, we need mass expulsions and closing of borders not in words but in deeds. pic.twitter.com/x12bdDmJbb

— RadioGenoa (@RadioGenoa) December 27, 2023