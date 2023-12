Ρωσία: Στο ένα χέρι το χαρτί της πολιτογράφησης, στο άλλο το χαρτί της επιστράτευσης

Στο βιντεοκλίπ φαίνονται και ακούγονται αρχικά άνδρες να ορκίζονται πίστη στο ρωσικό Σύνταγμα. Στη συνέχεια να κρατούν στα χέρια τους την ειδοποίηση για την επιστράτευση. Στο τέλος, όλοι τραγουδούν τον ρωσικό εθνικό ύμνο.

Ο λόγος για 11 άνδρες που ήταν μετανάστες από γειτονικές χώρες στη Ρωσία, που αμέσως μετά την πολιτογράφησή τους ως Ρώσοι πολίτες έλαβαν άμεσα επίσημες κλητεύσεις για να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία.

Στην τελετή παράδοσης των πιστοποιητικών ιθαγένειας στην Αγία Πετρούπολη, παρέστησαν οι υπάλληλοι της στρατολογίας οι οποίοι παρέδωσαν αμέσως στους άνδρες ειδοποιήσεις για να εγγραφούν αμέσως στο τοπικό γραφείο επιστράτευσης, σύμφωνα με την αστυνομία της Αγίας Πετρούπολης, η οποία ανήρτησε βίντεο από την εκδήλωση.

In St. Petersburg, 11 men were given summonses to register for military service during the citizenship obtaining ceremony – Russian media. pic.twitter.com/l3FgDOTwpF

