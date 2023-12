Βρετανία: «Πράσινο φως» από τη Βουλή των Κοινοτήτων για το «Σχέδιο Ρουάντα»

Προχωρά το αμφιλεγόμενο σχέδιο της κυβέρνησης Σούνακ να στέλνει στη Ρουάντα μετανάστες που έχουν εισέλθει παράνομα στη χώρα ξεπέρασε χθες Τρίτη το βράδυ το πρώτο εμπόδιο στη Βουλή των Κοινοτήτων.

«Τώρα θα εργαστούμε», έγραψε ο Ρίσι Σούνακ στο Χ, ώστε το σχέδιο αυτό «να γίνει νόμος προκειμένου να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι πτήσεις προς τη Ρουάντα και να σταματήσουμε τις μικρές βάρκες», εννοώντας αυτές με τις οποίες οι μετανάστες διασχίζουν τη Μάγχη.

Έπειτα από σχεδόν επτά ώρες συζητήσεων το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 313 ψήφους υπέρ και 269 κατά.

Αλλά ο δρόμος για την οριστική έγκρισή του παραμένει μακρύς. Την Δευτέρα, οι ριζοσπαστικοί υποστηρικτές του Brexit που ανήκουν στο ERG (Ευρωπαϊκή Ομάδα Έρευνας) εκτιμούν ότι το νομοσχέδιο είναι πολύ μετριοπαθές και επεσήμαναν ότι θα επιδιώξουν «σημαντικές τροποποιήσεις». Έδωσαν μάλιστα ραντεβού τον Ιανουάριο για τη συνέχεια.

The British people should decide who gets to come to this country – not criminal gangs or foreign courts.

That’s what this Bill delivers.

We will now work to make it law so that we can get flights going to Rwanda and stop the boats.

— Rishi Sunak (@RishiSunak) December 12, 2023