Σεϋχέλλες: Βίντεο από τη στιγμή της τρομακτικής έκρηξης – Ζημιές σε απόσταση 4 χλμ.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε στις Σεϋχέλλες, έπειτα από την τρομακτική έκρηξη που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης σε αποθήκη πυρομαχικών εταιρείας κατασκευών και λατομείων, σε βιομηχανική περιοχή στο νησί Μαχέ.

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν τουλάχιστον 66 άνθρωποι. Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το BBC κατεγράφη η στιγμή της έκρηξης, αλλά και οι συνέπειές της κατά μήκος της ανατολικής ακτής του νησιού.

Σύμφωνα με το BBC, ζημιές υπέστη και το διεθνές αεροδρόμιο, παρόλο που βρίσκεται 4 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της έκρηξης. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά, ενώ τα νοσοκομεία δέχονται μόνο επείγοντα περιστατικά και πολλοί άνθρωποι αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους.

Ακολουθεί βίντεο από τις στιγμή της έκρηξης, αλλά και από τις εικόνες καταστροφής στην περιοχή.

Aerial footage of the aftermath after the explosion at the CCCL explosives store that has caused massive damage to the Providence Industrial area, Seychelles 🇸🇨 | 7 December 2023 | #explosion #Seychelles pic.twitter.com/a5rylxApRl

