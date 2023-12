Ανετράπη γόνδολα στη Βενετία – Βρέθηκαν στο νερό για μία σέλφι

Στα νερά ενός καναλιού της Βενετίας βρέθηκε μια ομάδα τουριστών, ορισμένοι από τους οποίους δεν άκουσαν τη σύσταση του γονδολιέρη να καθίσουν κάτω και να σταματήσουν να βγάζουν selfies.

Σύμφωνα με τον Guardian, που επικαλείται ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο γονδολιέρης επιχειρούσε έναν δύσκολο ελιγμό κάτω από γέφυρα, κοντά στην περιοχή της πλατείας του Αγίου Μάρκου.

Κατά τις ίδιες πηγές, ομάδα τουριστών σηκώθηκε πάνω στη γόνδολα για να φωτογραφηθεί με φόντο τα διάσημα αξιοθέατα της Βενετίας, προκαλώντας ανισορροπία στο πλεούμενο, το οποίο ανετράπη.

Βίντεο με τους επιβάτες και τον γονδολιέρη μέσα στο νερό μετά την ανατροπή της γόνδολας έκανε τον γύρο του Διαδικτύου.

Οι επιβαίνοντες και ο γονδολιέρης δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες και είναι καλά στην υγεία τους.

🇮🇹Four Asian tourists were riding in a gondola in Venice and accidentally entered a small canal, Rio Verona, in the city center. The gondolier had warned the travelers not to take selfies on board as the boat could overturn. However, they ignored the advice 🔗… pic.twitter.com/HDY66ArLxi

— Voice of Europe 🌍 (@V_of_Europe) December 6, 2023