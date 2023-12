Ισραήλ: «Επιστρέψαμε στον πόλεμο»- Αρχίζουν ξανά οι επιχειρήσεις εναντίον της Χαμάς στη Γάζα

Σφοδρές μάχες των ισραηλινών δυνάμεων με τη Χαμάς σημειώνονται το πρωί της Παρασκευής στη Λωρίδα της Γάζας αφού έληξε στις στις 07:00 τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας η ανακωχή που είχε συμφωνηθεί μεταξύ των δύο μερών χωρίς να υπάρξει συμφωνία για παράταση της εκεχειρίας.

Στις 07:05 ο ισραηλινός στρατός κατηγόρησε τη Χαμάς για παραβίαση της εκεχειρίας και ανακοίνωσε την επανέναρξη των εχθροπραξιών. Όπως το έθεσε πηγή που επικαλείται η Haaretz: «Επιστρέψαμε στον πόλεμο».

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η Χαμάς «παραβίασε τη συμφωνία, δεν τήρησε την υποχρέωσή της να απελευθερώσει όλες τις γυναίκες ομήρους και εκτόξευσε ρουκέτες στο Ισραήλ». «Καθώς επιστρέφουμε στις μάχες, τονίζουμε ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ είναι δεσμευμένη στην επίτευξη των στόχων του πολέμου – να απελευθερώσει τους ομήρους μας, να εξαλείψει τη Χαμάς και να διασφαλίσει ότι η Γάζα δεν θα μπορέσει ποτέ ξανά να απειλήσει τον λαό του Ισραήλ».

Hamas violated the operational pause, and in addition, fired toward Israeli territory.

The IDF has resumed combat against the Hamas terrorist organization in Gaza. pic.twitter.com/gVRpctD79R

— Israel Defense Forces (@IDF) December 1, 2023