Μπορέλ: Έφυγαν από τη Γάζα 19 άτομα «μέλη οικογενειών του προσωπικού της ΕΕ»

Μια πρώτη ομάδα 19 ατόμων «μελών οικογενειών από του προσωπικού της ΕΕ» εγκατέλειψε τη Γάζα, ανακοίνωσε το Σάββατο ο κορυφαίος διπλωμάτης της Ένωσης, Ζοζέπ Μπορέλ.

Ο Μπορέλ, ο οποίος αυτή την εβδομάδα έκανε το πρώτο του ταξίδι στο Ισραήλ και στα παλαιστινιακά εδάφη, προχώρησε στην ανακοίνωση μέσω ενός tweet στο οποίο ευχαρίστησε τον Πρόεδρο του Ισραήλ Ιτσχάκ Χέρτζογκ και τον υπουργό Εξωτερικών Έλι Κοέν, μαζί με τον εκπρόσωπο του αιγυπτιακού Υπουργείου Εξωτερικών, για τη βοήθεια. Ο Μπορέλ συναντήθηκε και με τους 2 στο ταξίδι του.

A first group of 19 people – dependants of EU staff – have left Gaza.

I thank President @Isaac_Herzog, FM @elicoh1 and FM Shoukry @MfaEgypt for their support in making this happen and the sustained efforts to allow the remaining EU local staff & their families cross soon.

