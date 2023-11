Λονδίνο: Χριστουγεννιάτικο Δέντρο από χιλιάδες βιβλία στον σταθμό St Pancras

Το Halloween πέρασε -για όσους ασχολήθηκαν με το έθιμο- οπότε αν θέλετε να στολίσετε το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο σας, παρά τους 25 βαθμούς που έχουμε στη χώρα, και να ακούτε Mariah Carey (ναι, είναι αυτή η εποχή του χρόνου), μπορείτε.

Δυτικά και ιδίως σε ΗΠΑ και Βρετανία οι στολισμοί επίσης ξεκίνησαν, με ένα ιδιαίτερο Χριστουγεννιάτικο Δέντρο να ξεχωρίζει: πρόκειται για αυτό στον σταθμό του Λονδίνου St Pancras, το οποίο μόλις αποκαλύφθηκε και είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Το φετινό Δέντρο του St Pancras είναι φτιαγμένο από περισσότερα από 3.800 βιβλία.

Σε συνεργασία με το Hatchards, το παλαιότερο βιβλιοπωλείο του Ηνωμένου Βασιλείου, ο σταθμός St Pancras δημιούργησε το ύψους 12 μέτρων δέντρο που διαθέτει μια στριφογυριστή σκάλα, η οποία τυλίγεται γύρω από 270 ράφια βιβλίων. Τα σχεδόν 4.000 βιβλία στο δέντρο έχουν όλα ζωγραφιστεί στο χέρι και έχουν χριστουγεννιάτικους τίτλους, όπως το “A Christmas Carol” του Καρόλου Ντίκενς και το “The Lion, The Witch and the Wardrobe” του C.S. Lewis. Το δέντρο είναι εμπνευσμένο από «τη μαγική ικανότητα τόσο των βιβλίων όσο και των ταξιδιών με τρένο να μεταφέρουν τους ανθρώπους σε συναρπαστικά νέα μέρη», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Time Out.

Μάλιστα, όσοι κάθονται στους καναπέδες μπορούν να ακούσουν και αποσπάσματα 5 λεπτών από τα audiobooks της Penguin Books, από συγγραφείς όπως οι Ντίκενς, Μπέατριξ Πότερ, Ζέιντι Σμιθ, Ρόμπιν Στίβενς, Γκαμπριέλ Ζέβιν, Άλις Ουίν, Ρικ Ριόρνταν και άλλοι.