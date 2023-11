Η Κίνα εξαπολύει επίθεση κατά των «χασάπηδων» (δεν είναι αυτό που νομίζεις)

Ονομάζονται «χασάπηδες χοίρων» (pig butchers). Είναι στρατιές απατεώνων που δρουν από παράνομες γωνιές της Νοτιοανατολικής Ασίας — συχνά ελέγχονται από Κινέζους αρχηγούς του οργανωμένου εγκλήματος— και συνδέονται με ανθρώπους σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτυακών μηνυμάτων.

Όπως εξηγεί σε ρεπορτάζ με τίτλο China Unleashes Crackdown on ‘Pig Butchering.’ (It Isn’t What You Think) η Wall Street Journal, οι απατεώνες αυτοί καλλιεργούν μέσω διαδικτύου ρομαντικές, σχέσεις και στη συνέχεια ενθαρρύνουν τους στόχους τους να κάνουν ψεύτικες επενδύσεις. Με την πάροδο του χρόνου, κάνουν να φαίνεται ότι οι επενδύσεις αυξάνονται για να κάνουν τα θύματα να στείλουν περισσότερα χρήματα. Μετά, εξαφανίζονται.

Τα «φέουδα» στα σύνορα με τη Μιανμάρ

Τους τελευταίους μήνες, η Κίνα έχει εξαπολύσει την πιο επιθετική προσπάθειά της να πατάξει τον πολλαπλασιασμό των κυκλωμάτων απάτης, φθάνοντας πέρα από την επικράτειά της και απελαύνοντας χιλιάδες ανθρώπους σε μαζικές συλλήψεις. Ο κύριος στόχος της είναι μια διαβόητη περιοχή των συνόρων της με τη Μιανμάρ που ελέγχεται από διακινητές ναρκωτικών και πολέμαρχους.

Για δεκαετίες, τα συνοριακά φέουδα, όπως αυτά στη Μιανμάρ, ήταν καταφύγια για παράνομα τυχερά παιχνίδια και διακίνηση των πάντων, από ναρκωτικά μέχρι άγρια ζώα και ανθρώπους. Τώρα, είναι καταφύγια για… «κρεοπωλεία χοίρων».

Απάτες χωρίς σύνορα

Οι απατεώνες λειτουργούν από μυστικές οργανώσεις, πολλές από τις οποίες διοικούνται από Κινέζους φυγάδες που έφυγαν από τη χώρα τους σε μέρη όπου ήταν ευκολότερο να παραβιάσουν τον νόμο. Εξαπατούν Κινέζους πολίτες, αποσπώντας δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο, καθώς και θύματα σε όλο τον κόσμο. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο προειδοποίησε τους Αμερικανούς για τις απάτες.

Εκτός από τις απομακρυσμένες πόλεις στην πλαγιά ενός λόφου στη Μιανμάρ, αυτοί οι σκληρά φυλασσόμενοι θύλακες βρίσκονται επίσης σε κόμβους τυχερών παιχνιδιών όπως το Sihanoukville και το Poipet της Καμπότζης. Οι αρχές της Καμπότζης έχουν πραγματοποιήσει σποραδικές επιδρομές με τη βοήθεια της Κίνας, αλλά το πρόβλημα παραμένει.

Πώς φούντωσαν οι εγκληματικές δραστηριότητες

Για το Πεκίνο, αποτελεί σημαντική πηγή αμηχανίας το γεγονός ότι οι Κινέζοι εγκληματίες βρίσκονται στο επίκεντρο των απατών που παγιδεύουν ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, δήλωσε ο Τζέισον Τάουερ, διευθυντής στο Ινστιτούτο Ειρήνης των Ηνωμένων Πολιτειών, έναν ανεξάρτητο ερευνητικό οργανισμό που ιδρύθηκε από το Κογκρέσο των Η.Π.Α. και ειδικεύεται στον μετριασμό των συγκρούσεων.

Η Κίνα είναι «αρκετά ευαίσθητη στις αφηγήσεις που θα μπορούσαν ενδεχομένως να προκύψουν», είπε. «Πρόκειται σε μεγάλο βαθμό για κινεζικές εγκληματικές ομάδες τις οποίες η Κίνα, για χρόνια, έκανε πολύ λίγα για να ελέγξει».

Οι παράνομες επιχειρήσεις ήκμασαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 όταν σταμάτησε το συνοριακό εμπόριο και η χρήση του Διαδικτύου αυξήθηκε. Έχουν επίσης πυροδοτήσει μια κρίση εμπορίας ανθρώπων.

Οι θύτες είναι πολλές φορές και οι ίδιοι θύματα trafficking

Πολλοί από τους απατεώνες που παγιδεύουν ανθρώπους είναι και οι ίδιοι θύματα εμπορίας ανθρώπων, παρασύρονται στο εξωτερικό από ψεύτικες αγγελίες εργασίας και κρατούνται αιχμάλωτοι με την παρακράτηση αμοιβών και διαβατηρίων. Το γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα λέει ότι περισσότεροι από 120.000 άνθρωποι μπορεί να αναγκαστούν να εργαστούν ως απατεώνες στη Μιανμάρ, ενώ άλλοι 100.000 στην Καμπότζη.

Πώς εξαπατούν τους στόχους που «σφαγιάζουν»

Ένα θύμα σωματεμπορίας από τη Μαλαισία είπε στη Wall Street Journal ότι είχε εκπαιδευτεί να περνά εβδομάδες ή μήνες προσεγγίζοντας τα θύματά του, «ταίζοντάς τα», κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους προτού τα «σφαγιάσει». Η ιστορία του ήταν παρόμοια με αυτές που διηγήθηκαν άλλοι που παρασύρθηκαν να δουλέψουν στα εργοστάσια απάτης. Αφού απάντησε σε μια αγγελία σε έναν ιστότοπο πρόσληψης θέσεων εργασίας, είπε ότι αποδέχτηκε μια προσφορά για έναν ρόλο εξυπηρέτησης πελατών στην Καμπότζη. Μόλις έφτασε εκεί, οδηγήθηκε σε ένα συγκρότημα που μοιάζει με φυλακή στο Sihanoukville και αναγκάστηκε να εργαστεί ως απατεώνας υπό τις απειλές βίας.

Είπε ότι είχε έναν εκπαιδευτή που του έδειξε τι πρέπει νακ άνει παρέχοντάς του ένα smartphone προεγκατεστημένο με ψεύτικους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μια «λίστα θυμάτων» που περιείχε στοιχεία επικοινωνίας πιθανών στόχων και διάφορα σενάρια σχεδιασμένα να σπάσουν τον πάγο και να χτίσουν την εμπιστοσύνη τους. Μετά από αρκετές εβδομάδες, είπε ότι έπεισε έναν οδηγό που έφερε ανθρώπους και προμήθειες στο συγκρότημα για να τον βοηθήσει να δραπετεύσει.

Οι περιφερειακοί ερευνητές μετανάστευσης έχουν τεκμηριώσει την εμπορία ανθρώπων από δεκάδες χώρες. Πολλά θύματα προέρχονται από τη Νοτιοανατολική Ασία, ενώ είναι αρκετά και από πολύ μακρινές χώρες μεταξύ των οποίων η Βραζιλία και η Κένυα.