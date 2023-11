Αντ. Μπλίνκεν: Τι «φοβήθηκε» και έκανε στάση στην Κρήτη πριν πάει στην Τουρκία

Προς την Τουρκία οδεύει ο Αμερικανός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, μετά το ταξίδι του στο Ισραήλ. Ωστόσο, σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αναγκάστηκε να κάνει μια έκτακτη στάση στην βάση της Σούδας στην Κρήτη. Το σχέδιο πτήσης του Αμερικανού υπουργού, που προηγουμένως είχε κάνει σύντομη σταση την Κύπρο, ενώ αναμενόταν στην Άγκυρα προκάλεσε ένταση στα τουρκικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς η Τουρκία δεν αποδέχεται απευθείας πτήσεις από τη Λάρνακα.

Σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο απόστρατος ναύαρχος Τζιχάτ Γιαϊτζί από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έθεσε το ερώτημα «αν ο ΥΠΕΞ Μπλίνκεν θα πετάξει απευθείας από τη “νότια Κύπρο” στην Άγκυρα» ενώ σχολίασε πως «αν είναι αλήθεια, κανένα αεροσκάφος από την “ε/κ διοίκηση νοτίου Κύπρου” δεν έχει μέχρι σήμερα προσγειωθεί στα δικά μας αεροδρόμια. Ελπίζουμε ότι αυτό που δεν εφαρμόστηκε μέχρι σήμερα, να μην εφαρμοστεί για τον Μπλίνκεν».

#USAF Boeing C-32A with Mr. Antony Blinken #US Secretary of State departed Chania Intl. Airport after quick stop in Cyprus now heading east over #Aegean Sea to #Ankara #Turkey pic.twitter.com/rpARB4Wjtc

— AegeanHawk (@AegeanHawk) November 5, 2023