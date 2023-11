Αντάρτες Χούθι: Δημοσίευσαν βίντεο της επίθεσης κατά του Ισραήλ

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι της Υεμένης δημοσίευσαν ένα βίντεο που ισχυρίζονται ότι δείχνει εκτοξεύσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών από την Υεμένη προς το Ισραήλ χθες.

Houthis publish a video showing the missile and drone launches from Yemen at Israel yesterday. Not one reached their target. pic.twitter.com/hefOe8Mooa

Μερικά από τα βλήματα αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αεράμυνας και τα μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ, ενώ τουλάχιστον ένα κατέπεσε στην έρημο της Ιορδανίας.

Μάλιστα ήταν η πρώτη φορά στον πόλεμο μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ που ενεργοποιήθηκε το αμυντικό σύστημα μεγάλης εμβέλειας Arrow.

Social media reveal the wreckage of a #Houthi #Quds cruise missile in the southern region of #Mudawwara, Ma'an, #Jordan, approximately 1,500 km away from #Yemen. #Houthis have been dropping hints about targeting the Shimon Peres Negev Nuclear Research Center in #Dimona, #Israel pic.twitter.com/y1JifYoUZk

— Basha باشا (@BashaReport) October 31, 2023