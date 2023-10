Σολτς: Ο θάνατος της Σάνι Λουκ δείχνει τη βαρβαρότητα της Χαμάς

Ο θάνατος της 22χρονης Γερμανοϊσραηλινής Σάνι Λουκ δείχνει τη βαρβαρότητα της Χαμάς δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς.

«Η Χαμάς πρέπει να λογοδοτήσει» τόνισε.

The news of Shani Louk's death is terrible. Like many others, she was brutally murdered. This shows the full barbarity behind the Hamas attack – who must be held accountable. This is terror, and Israel has the right to defend itself.

