Ιράν: Το Ισραήλ ξεπέρασε τις κόκκινες γραμμές, αναγκάζει τους πάντες να αναλάβουν δράση

Εντείνονται οι φόβοι για έναν πλήρους κλίμακας περιφερειακό πόλεμο, καθώς το Ισραήλ εξακολουθεί να βομβαρδίζει ανελέητα τη Γάζα, πραγματοποιώντας παράλληλα και χερσαίες επιχειρήσεις στον θύλακα. Οι εξελίξεις πυροδοτούν την αντίδραση της Τεχεράνης.

Ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί τόνισε ότι οι κινήσεις του Ισραήλ «ξεπέρασαν τις κόκκινες γραμμές, κάτι που μπορεί να αναγκάσει όλους να αναλάβουν δράση».

«Τα εγκλήματα του σιωνιστικού καθεστώτος έχουν ξεπεράσει τις κόκκινες γραμμές, κάτι που μπορεί να αναγκάσει τους πάντες να αναλάβουν δράση. Η Ουάσιγκτον μας ζητά να μην κάνουμε τίποτα, αλλά συνεχίζουν να παρέχουν ευρεία υποστήριξη στο Ισραήλ. Οι ΗΠΑ έστειλαν μηνύματα στον Άξονα της Αντίστασης αλλά έλαβαν ξεκάθαρη απάντηση στο πεδίο της μάχης» έγραψε χαρακτηριστικά στο X (πρώην Twitter).

Zionist regime’s crimes have crossed the red lines, which may force everyone to take action. Washington asks us to not do anything, but they keep giving widespread support to Israel. The US sent messages to the Axis of Resistance but received a clear response on the battlefield.

— سید ابراهیم رئیسی (@raisi_com) October 29, 2023