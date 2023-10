Ισραήλ: Νεκρός ο διοικητής της Χαμάς που οργάνωσε την απόπειρα εισβολής με δύτες

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε, σε αεροπορική επιδρομή κατά τη διάρκεια της νύχτας, τον διοικητή των ναυτικών δυνάμεων της Χαμάς της Ταξιαρχίας της Πόλης της Γάζας, Ρατέμπ Αμπού Σαχιμάν.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, σχεδίασε και διέταξε την απόπειρα διείσδυσης της Χαμάς μέσω θαλάσσης στις 24 Οκτωβρίου, η οποία απέτυχε.

Νωρίτερα ανακοινώθηκε επίσης ότι είναι νεκρός ο αρχηγός των εναέριων δυνάμεων της Χαμάς Ισάμ Αμπου Ρούκμπεχ, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), των συστημάτων εναέριας ανίχνευσης, των ανεμοπτέρων και της αεράμυνας της τρομοκρατικής ομάδας.

Στην ανακοίνωση του στρατού για την πορεία των επιχειρήσεών του στη Λωρίδα της Γάζας σημειώνεται ότι η Πολεμική Αεροπορία έπληξε περίπου 150 υπόγειες τοποθεσίες που ανήκουν στην τρομοκρατική ομάδα της Χαμάς και ότι αρκετοί τρομοκράτες της ένοπλης ομάδας σκοτώθηκαν στις επιδρομές.

IDF says it has eliminated the commander of Hamas's naval forces of the Gaza City Brigade, Rateb Abu Sahiban, in an overnight airstrike. pic.twitter.com/1c2yA1xr5i

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 28, 2023