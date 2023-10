Ισραήλ: Νεκρός ο αρχηγός των εναέριων δυνάμεων της Χαμάς

Ο αρχηγός των εναέριων δυνάμεων της Χαμάς Ισάμ Αμπου Ρούκμπεχ σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή, ανακοίνωσαν ο ισραηλινός στρατός και η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ.

Σύμφωνα με τον στρατό, ο Αμπου Ρούκμπεχ ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), των συστημάτων εναέριας ανίχνευσης, των ανεμοπτέρων και της αεράμυνας της τρομοκρατικής ομάδας.

Θεωρείται ότι διαδραμάτισε ρόλο στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της επίθεσης της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου κατευθύνοντας τους τρομοκράτες που εισήλθαν στο νότιο Ισραήλ με ανεμόπτερα, καθώς και τις επιθέσεις με drone που πραγματοποιήθηκαν εναντίον θέσεων του ισραηλινού στρατού.

Σημειώνεται ότι η Λωρίδα της Γάζας στη διάρκεια της νύχτας δέχθηκε σφυροκόπημα από ξηράς και αέρος, με τη Χαμάς να κάνει λόγο για «βίαιες συγκρούσεις» με τον ισραηλινό στρατό, που διείσδυσε διάφορες περιοχές του θύλακα. Οι μάχες ακολούθησαν την ανακοίνωση του στρατού του Ισραήλ πως εντατικοποίησε «με πολύ σημαντικό τρόπο» τα πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας και πως θα «επεκταθούν» οι χερσαίες επιχειρήσεις του.

