«Να μην γίνουμε αναίσθητοι στον πόνο των Παλαιστινίων», λέει η πρέσβειρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ

Την ώρα που το Ισραήλ ετοιμάζεται για τη μεγάλη χερσαία εισβολή στη Λωρίδα της Γάζας και οι βομβαρδισμοί του θύλακα είναι άνευ προηγουμένου, με ανάρτησή της στο Χ (πρώην Twitter) η πρέσβειρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Λίντα Τόμας Γκρίνφιλντ, ζητάει την προστασία των αμάχων:

«Δεν πρέπει να γίνουμε αναίσθητοι στον πόνο και τα βάσανα ανθρώπων όπως ο Wael al-Dahdouh – ένας Παλαιστίνιος δημοσιογράφος του οποίου η σύζυγος, ο γιος, η κόρη και ο εγγονός του σκοτώθηκαν στη Γάζα αυτή την εβδομάδα.

Οι ζωές αθώων Παλαιστινίων πρέπει να προστατεύονται.

Οι ζωές του προσωπικού του ΟΗΕ, των εργαζομένων στην ανθρωπιστική βοήθεια και των δημοσιογράφων πρέπει να προστατεύονται.

Θρηνούμε για την απώλεια κάθε αθώας ζωής σε αυτή την κρίση. Κάθε μίας» έγραψε χαρακτηριστικά.

— Ambassador Linda Thomas-Greenfield (@USAmbUN) October 28, 2023