Βίντεο από τις χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα

Βίντεο από τις χερσαίες επιχειρήσεις των δυνάμεών του στη Λωρίδα της Γάζας έδωσε στην δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός.

Στον παλαιστινιακό θύλακα επιχειρούν από χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα το πρωί χερσαίες δυνάμεις (στρατεύματα πεζικού, μάχιμες μονάδες μηχανικού και άρματα μάχης).

IDF releases footage of forces operating in the Gaza Strip overnight and this morning. pic.twitter.com/S1LnuFhQqm

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 28, 2023