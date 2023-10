Ισραηλινός Στρατός: Από λάθος χτυπήσαμε αιγυπτιακό φυλάκιο

Ο ισραηλινός στρατός μόλις ανακοίνωσε ότι ένα από τα τανκ του πυροβόλησε «κατά λάθος» και χτύπησε ένα αιγυπτιακό φυλάκιο κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, στο Κερέμ Σαλόμ.

Το Κερέμ Σαλόμ είναι ένας αποκλειστικά εμπορικός κόμβος εμπορευμάτων στη νότια Γάζα που είναι προς το παρόν κλειστός. Βρίσκεται κοντά στη διασταύρωση της Αιγύπτου, της Γάζας και του Ισραήλ.

Η ανάρτηση του ισραηλινού στρατού στο Twitter:

«Πριν από λίγο, ένα άρμα μάχης των IDF έριξε κατά λάθος και χτύπησε αιγυπτιακή θέση δίπλα στα σύνορα, στην περιοχή Κερέμ Σαλόμ. Το περιστατικό διερευνάται. Οι IDF εκφράζουν τη λύπη τους».

A short while ago, an IDF tank accidentally fired and hit an Egyptian post adjacent to the border in the area of Kerem Shalom. The incident is being investigated and the details are under review.

The IDF expresses sorrow regarding the incident.

