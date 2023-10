Στο Ισραήλ ο Βρετανός πρωθυπουργός: «Είμαστε στο πλευρό σας»- Ποιοι οι στόχοι του

«Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι στο πλευρό σας», ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ φτάνοντας στο Τελ Αβίβ.

«Θέλω να ξέρετε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και εγώ είμαστε δίπλα σας», είπε μετά την προσγείωσή του στο Ισραήλ, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι καταδικάζει τις «ανείπωτες, φρικτές τρομοκρατικές ενέργειες».

Ο Σούνακ θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ. «Ανυπομονώ για τις συναντήσεις μου αργότερα με τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο και ελπίζω πολύ ότι θα είναι παραγωγικές», ανέφερε σχετικά.

I am in Israel, a nation in grief.

I grieve with you and stand with you against the evil that is terrorism.

Today, and always.

סוֹלִידָרִיוּת pic.twitter.com/DTcvkkLqdT

