Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στα παράλια της Τουρκίας

Σεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη δυτική Τουρκία, σύμφωνα με εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται ανάμεσα στη Σμύρνη και το Αϊδίνιο.

Το εστιακό βάθος της δόνησης, η οποία σημειώθηκε στις 3.55 μ.μ., σήμερα Τετάρτη, εκτιμάται στα 5 χιλιόμετρα.

