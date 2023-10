Επίθεση με βόμβες μολότοφ σε συναγωγή στο Βερολίνο

Επίθεση με βόμβες μολότοφ εξαπέλυσαν τα ξημερώματα άγνωστοι εναντίον συναγωγής στο Βερολίνο, ανακοίνωσε η γερμανική αστυνομία.

«Άγνωστοι πέταξαν δύο βόμβες μολότοφ από το δρόμο εναντίον της συναγωγής στο κέντρο της πόλης», ανέφερε η εβραϊκή κοινότητα Καχάλ Αντας Τζίσροελ στο X. Δημοσίευσε επίσης βίντεο με αστυνομικούς να ερευνούν τη σκηνή μπροστά από τη συναγωγή, που ήταν αποκλεισμένη.

Το κτιριακό συγκρότημα της κοινότητας Καχάλ Αντας Τζίσροελ στο κέντρο του Βερολίνου στεγάζει μια συναγωγή, ένα νηπιαγωγείο και ένα κοινοτικό κέντρο.

Η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι υπήρξαν βίαια επεισόδια κατά τη διάρκεια της νύχτας μεταξύ μουσουλμάνων μεταναστών και αστυνομικών σε δύο συνοικίες του Βερολίνου και στην Πύλη του Βρανδεμβούργου του Βερολίνου. Στις συγκρούσεις πολλοί αστυνομικοί τραυματίστηκαν.

Η αστυνομία έχει ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας στα εβραϊκά ιδρύματα στο Βερολίνο και σε όλη τη Γερμανία. Ωστόσο, άγνωστοι κατόρθωσαν να κατεβάσουν ή να κάψουν ισραηλινές σημαίες που κυμάτιζαν σε ένδειξη αλληλεγγύης μπροστά από τα δημαρχεία σε όλη τη χώρα.

Heute Nacht (18.10.) wurde ein versuchter Brandanschlag auf unsere Gemeinde Kahal Adass Jisroel verübt. Unbekannte warfen dabei 2 Molotow-Cocktails von der Straße aus in Richtung unseres Gemeindezentrums in der Brunnenstraße in Berlin-Mitte. pic.twitter.com/tnh0UIV9mw

— Kahal Adass Jisroel (@KAJ_Berlin) October 18, 2023