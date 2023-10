Ισραήλ: Χωρίς νερό, ρεύμα και καύσιμα η Γάζα μέχρι η Χαμάς να επιστρέψει τους ομήρους

Ο υπουργός Ενέργειας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, δήλωσε ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει να μπουν στη Λωρίδα της Γάζας είδη πρώτης ανάγκης, ούτε ανθρωπιστική βοήθεια, όσο η Χαμάς δεν απελευθερώνει τους ανθρώπους που απήχθησαν το Σάββατο από το Ισραήλ.

«Ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα; Κανένας διακόπτης δεν θα ανάψει, καμιά βρύση δεν θα τρέξει νερό και κανένα βυτιοφόρο με καύσιμα δεν θα εισέλθει όσο οι απαχθέντες Ισραηλινοί δεν θα έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους», υπογράμμισε σε δήλωσή του, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

#UPDATE Israeli Energy Minister Israel Katz vows his country will not allow basic resources or humanitarian aid into Gaza until Hamas releases the people it abducted during its surprise weekend onslaught.

"Humanitarian aid to Gaza? No electric switch will be turned on, no water… pic.twitter.com/I65rGKVjc8

