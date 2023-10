Ισραήλ: Στους 123 οι νεκροί στρατιώτες – «Πράσινο φως» για την επιστράτευση έως και 360.000 εφέδρων

Στους 123 αυξήθηκε ο αριθμός των Ισραηλινών στρατιωτών που έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη της επιχείρησης «Σιδερένια Ξίφη», μεταδίδουν ισραηλινά ΜΜΕ, επικαλούμενα νεότερη ενημέρωση από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση του Ισραήλ, έδωσε το «πράσινο φως» για την επιστράτευση έως και 360.000 εφέδρων του ισραηλινού στρατού, όπως μεταδίδει η Jerusalem Post, εν μέσω της κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

