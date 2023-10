Αφγανιστάν: Οκτώ δυνατοί μετασεισμοί – Έκκληση για τρόφιμα και φάρμακα

Οκτώ ισχυροί μετασεισμοί, ακουλούθησαν την δόνηση μεγέθους 6,3 βαθμών, που σημειώθηκε χθες σε απόσταση 35 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της πόλης Χεράτ, στο Αφγανιστάν. Την ίδια ώρα αυξάνονται οι νεκροί. Πάνω από 2.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον χθεσινό σεισμό ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 9.000, όπως ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση των Ταλιμπάν, σε έναν από τους φονικότερους σεισμούς που έχουν πλήξει τη χώρα εδώ και χρόνια.

Ο Μουλάχ Τζανάν Σαγίκ, εκπρόσωπος του υπουργείου διαχείρισης καταστροφών, δήλωσε στο Reuters ότι 2.053 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 9.240 τραυματίστηκαν και 1.329 σπίτια καταστράφηκαν.

Δέκα ομάδες διασωστών βρίσκονταν στην πληγείσα περιοχή, που συνορεύει με το Ιράν, δήλωσε ο Σαγίκ.

Πάνω από 200 νεκροί έχουν μεταφερθεί σε διαφορετικά νοσοκομεία, δήλωσε ο δρ. Ντάνις, αξιωματούχος των υπηρεσιών υγείας της Χεράτ, στο Reuters. «Οι περισσότεροι είναι γυναίκες και παιδιά». Οι νεκροί «έχουν μεταφερθεί σε πολλά σημεία –στρατιωτικές βάσεις, νοσοκομεία», δήλωσε ο ίδιος.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), πάνω από 600 σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς ή υπέστησαν ζημιές σε τουλάχιστον 12 χωριά στην επαρχία Χεράτ. Συνολικά, 4.200 άνθρωποι επλήγησαν με τον έναν ή άλλο τρόπο από τον σεισμό, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

