Ε.Ε.: Συμφωνία των 27 για τη μεταναστευτική μεταρρύθμιση

Σε συμφωνία επί σημαντικού κειμένου της μεταρρύθμισης της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής κατέληξαν οι πρεσβευτές των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεπερνώντας τις διαφωνίες της Ιταλίας, εν όψει της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής της Παρασκευής στη Γρανάδα.

Το συγκεκριμένο πακέτο ρυθμίσεων, αποσκοπεί στην από κοινού οργάνωση της απάντησης σε περιπτώσεις μαζικής ροής μεταναστών σε μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κατά την διάρκεια της κρίσης της περιόδου 2015-2016.

Οι ρυθμίσεις επιτρέπουν την παράταση της διάρκειας κράτησης μεταναστών στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε., σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Το κείμενο θα αποτελέσει πλέον αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους ευρωβουλευτές.

#UPDATE EU states on Wednesday agreed a final part of an overhaul for rules on how they handle asylum seekers and irregular migrants, ahead of a push to vote it into law next year. pic.twitter.com/r2krquleoR

— AFP News Agency (@AFP) October 4, 2023