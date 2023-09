Φον ντερ Λάιεν: Το μέλλον της βιομηχανίας πρέπει να οικοδομηθεί στην Ευρώπη

Με τις Ευρωεκλογές ξεκίνησε στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο, την ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Εκεί όμως που επικεντρώθηκε στην ομιλία της είναι η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια. Άλλωστε η Πράσινη Συμφωνία είναι και το μεγάλο στοίχημα της προέδρου της Κομισιόν.

«Οι πολίτες σε 9 μήνες θα κληθούν να αποφασίσουν ποιο μέλλον και ποια Ευρώπη επιθυμούν. Θα ψηφίζουν και άνθρωποι για πρώτη φορά, οι νεότεροι είναι γεννημένοι το 2008, όταν άρχισε η χρηματοπιστωτική κρίση», σημείωσε η πρόεδρος της Κομισιόν.

«Βλέπω πως οι νέοι έχουν τον ίδιο διακαή πόθο να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Η Ευρώπη πρέπει να απαντήσει στο κάλεσμα της ιστορίας και αυτή πρέπει να είναι η κοινή μας προσπάθεια. Πρέπει μα κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών».

«Έχουμε χαράξει την πορεία για την ψηφιακή μετάδοση κι είμαστε πρωτοπόροι όσον αφορά στα δικαιώματα στο διαδίκτυο, ενώ έχουμε το πρωτοποριακό μέσο NextGenerationEU», υπογράμμισε.

«Βάλαμε τα θεμέλια για μια Ένωση Υγείας, με τον εμβολιασμό κατά τη διάρκεια της πανδημίας».

«Είμαστε πλέον επίσης πιο ανεξάρτητοι σε κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια, τα μικροκυκλώματα, οι πρώτες ύλες», τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω, για το ρηξικέλευθο επίτευγμα για την ισότητα των φύλων, για τις οδηγίες για γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια, προσχώρηση στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης».

«Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την ευρωπαϊκή βιομηχανία καθ’ όλη τη διάρκεια της πράσινης μετάβασης. Θα ξεκινήσουμε διαλόγους για μετάβαση στην καθαρή ενέργεια με τη βιομηχανία», υπογράμμισε η κ. φον ντερ Λάιεν και προσέθεσε: «η ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική απαιτεί κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση».

Η κ. φον ντερ Λάιεν έδωσε μεγάλη έμφαση στην πράσινη μετάβαση της βιομηχανίας και στην ανάγκη να καταστεί η ΕΕ μια δύναμη της καθαρής τεχνολογίας. Έκανε επίσης αναφορά στις αντιανταγωνιστικές πρακτικές της Κίνας στην ηλιακή τεχνολογία.

Επιπλέον ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για αθέμιτο ανταγωνισμό σχετικά με τις κινεζικές επιδοτήσεις για ηλεκτρικά αυτοκίνητα που εισάγονται στην Ευρώπη.

«Πρέπει να δούμε πιο μακριά στο μέλλον και να σκεφτούμε πώς θα παραμείνουμε ανταγωνιστικοί. Ζήτησα από τον Μάριο Ντράγκι να εκπονήσει ένα σχέδιο για το μέλλον της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη».

Για τον προϋπολογισμό η κ. φον ντερ Λάιεν είπε πως «επιμένω σε μια γρήγορη συμφωνία για μια πρόταση προϋπολογισμού και ξέρω ότι μπορώ να βασιστώ στο Σώμα».

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αναπτύσσεται με ανθρωποκεντρικό, διαφανή και υπεύθυνο τρόπο.

Πιστεύω ότι, μαζί με τους εταίρους, θα πρέπει να πρωτοστατήσουμε σε ένα νέο παγκόσμιο πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη, χτισμένο σε τρεις πυλώνες: προστατευτικό πλαίσιο, διακυβέρνηση και καθοδηγητική καινοτομία.

We have to ensure AI develops in a human-centric, transparent and responsible way.

I believe 🇪🇺, together with partners, should lead the way on a new global framework for AI, built on three pillars:

guardrails, governance and guiding innovation.#SOTEU

