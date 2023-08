Πακιστάν: Διασώθηκαν 2 παιδιά από το ακινητοποιημένο τελεφερίκ – Επιχείρηση για ακόμη 6 άτομα

Δύο παιδιά διασώθηκαν από το τελεφερίκ, το οποίο ακινητοποιήθηκε όταν κόπηκε ένα καλώδιο, σε ύψος 274 μέτρων πάνω από φαράγγι στο βόρειο Πακιστάν.

Στο τελεφερίκ βρίσκονται ακόμη 4 παιδιά, καθώς και 2 καθηγητές τους.

Τα παιδιά που έχουν εγκλωβιστεί για περίπου 10 ώρες -από τις 07.00 π.μ. περίπου (τοπική ώρα)- χρησιμοποιούσαν το τελεφερίκ για να μεταβούν στο σχολείο τους στην ορεινή περιοχή του Μπαταγκράμ, η οποία βρίσκεται σε απόσταση σχεδόν 200 χιλιομέτρων βορείως της πρωτεύουσας Ισλαμαμπάντ.

A closer look of chair lift. Trapped children can be seen in this visual . #Battagram #chairlift pic.twitter.com/gmqODLqQnv

«Ένα καλώδιο του αναβατήρα έσπασε με αποτέλεσμα να έχει εγκλωβιστεί κόσμος 274 μέτρα πάνω από το έδαφος», ανέφερε νωρίτερα σε ανακοίνωσή της η Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών του Πακιστάν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ελικόπτερο του στρατού μετέβη στην περιοχή για να επιχειρήσει διάσωση αφού απέτυχαν οι προσπάθειες επιδιόρθωσης της ζημιάς.

A rescue operation is underway as eight people, including six children, are stranded in a cable car around 900 feet above the ground after a cable snapped in a remote mountainous area in northern Pakistan, the country’s National Disaster Management Agency said Tuesday.… pic.twitter.com/0ARLaPysZT

