ΗΠΑ: Συναγερμός έπειτα από αναφορά για ένοπλο στις εγκαταστάσεις της Γερουσίας

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ουάσιγκτον, έπειτα από τηλεφώνημα για παρουσία ενόπλου στις εγκαταστάσεις της Γερουσίας των ΗΠΑ.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες αναφορές για πυροβολισμούς.

Οι εγκαταστάσεις εκκενώθηκαν και παραμένουν αποκλεισμένες.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της αστυνομίας στο Καπιτώλιο.

If you are inside the Senate Buildings, everyone inside should be sheltering in place as the report was for a possible active shooter. It should be noted that we do not have any confirmed reports of gunshots.

— The U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) August 2, 2023