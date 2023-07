Κίνα: Ζωολογικός κήπος διαψεύδει ότι οι αρκούδες του είναι… άνθρωποι που φορούν στολή

Ζωολογικός κήπος στην ανατολική Κίνα διέψευσε τις αναφορές ότι μερικές από τις αρκούδες του θα μπορούσαν να είναι… άνθρωποι που φορούν στολές, έπειτα σχόλια χρηστών του διαδικτύου.

Σε δήλωση τους, οι φύλακες του ζωολογικού κήπου της πόλης Χανγκτσόου ανέφεραν ότι το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό κάποιου, σε ό,τι αφορά την αρκούδα, είναι πως πρόκειται για ένα μεγαλόσωμο και δυνατό ζώο. Ωστόσο, όπως σημείωσαν, δεν είναι όλες οι αρκούδες μεγαθήρια, ούτε επικίνδυνες. Πρόσθεσαν, δε, ότι οι αρκούδες της Μαλαισίας, τις οποίες φιλοξενεί το πάρκο, είναι οι μικρότερες στον κόσμο.

Της ανακοίνωσης των φυλάκων του ζωολογικού κήπου, προηγήθηκε η δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο εμφανίζεται μια αρκούδα να στέκεται στα πίσω πόδια. Ορισμένοι χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης υποστήριξαν ότι τα λεπτά πόδια της αρκούδας και το γεγονός πως το δέρμα της ζάρωνε, την έκαναν να μοιάζει σαν… άνθρωπος που φορά στολή.

WATCH: A viral video of a black sun bear at the Hangzhou Zoo in China’s Zhejiang province has some netizens convinced that it is a human in disguise. The zoo has since spoken out to quell the rumours, maintaining that it is “definitely a real animal”. pic.twitter.com/hzHOZSnLPT

— TODAY (@TODAYonline) July 31, 2023