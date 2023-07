Πούτιν: Η αντίδρασή του όταν ο Πατριάρχης Μόσχας τον αποκάλεσε με λάθος όνομα

Ο επικεφαλής της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Κύριλλος στέκεται σταθερά στο πλευρό του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ακόμα και στο θέμα του πολέμου στην Ουκρανία. Προσφάτως όμως υπέπεσε σε ένα ολίσθημα: προσφώνησε με λάθος όνομα τον Πούτιν. Η αντίδραση του Ρώσου προέδρου; Φάνηκε να το απολαμβάνει χαρίζοντάς του ένα ειρωνικό χαμόγελο.

Τι συνέβη ακριβώς όμως; Ο πατριάρχης Μόσχας, μιλώντας κατά τη διάρκεια συνόδου κορυφής Αφρικανών ηγετών που διοργάνωσε ο Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη αυτή την εβδομάδα, χρησιμοποίησε κατά λάθος το πατρώνυμο που σχετίζεται με έναν άλλο Ρώσο ηγέτη, τον Ιβάν τον Τρομερό.

Συγκεκριμένα, ο Κύριλλος ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας στα ρωσικά: «Ο εξοχότατος Βλαντίμιρ Βασίλιεβιτς…εε, Βλαντίμιρ Βλαντιμίροβιτς, ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Chief Russian Orthodox Patriarch Kirill called Putin the wrong patronymic.

Putin did not look thrilled. pic.twitter.com/6mI9Q6DBox

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 27, 2023