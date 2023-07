Κιμ Γιονγκ Ουν: Τοποθέτησε σε τοίχους τεράστια πορτρέτα του Πούτιν

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν δεν έχει κρύψει την αδυναμία του για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν την Παρασκευή από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας το αποδεικνύουν: ο Βορειοκορεάτης ηγέτης είχε τοποθετήσει μεγάλα πορτρέτα του Ρώσου προέδρου σε ένα κυβερνητικό κτίριο.

Τα πορτρέτα διακρίνονται στις φωτογραφίες από την συνάντηση που είχε ο Κιμ με τον Ρώσο υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού, ο οποίος επισκέπτεται την Πιονγκγιάνγκ αυτή την εβδομάδα για να γιορτάσει την 70ή επέτειο από το τέλος του Κορεατικού Πολέμου, που ονομάζεται «Ημέρα της Νίκης» στη Βόρεια Κορέα.

Ο Μαξ Σέντον, επικεφαλής των ρωσικών ειδήσεων για τους Financial Times, αναφέρθηκε στην παρουσία των πορτρέτων, τα οποία είναι ορατά σε πολλά δωμάτια του κτιρίου.

Kim Jong-Un appears to have decked out his residence with giant photos of Putin everywhere for Shoigu’s visit pic.twitter.com/WAbaETz7ED

— max seddon (@maxseddon) July 28, 2023