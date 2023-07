Σεργκέι Κοτόφ: Το πλοίο που έβαλαν «στο μάτι» ουκρανικά USVs- «Η επίθεση αποκρούστηκε», λέει η Μόσχα

Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι απέκρουσε επίθεση από ουκρανικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (USVs) εναντίον της κορβέτας του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας, Σεργκέι Κοτόφ.

Αν και το περιστατικό παραμένει ανεπιβεβαίωτο, υποδηλώνει ότι η Ουκρανία μπορεί να κάνει πράξη την προειδοποίησή να διευρύνει τις επιθέσεις της στη Μαύρη Θάλασσα, αφού η Ρωσία διεμήνυσε πως θα θεωρεί στο εξής οποιοδήποτε πλοίο κινείται προς την κατεύθυνση ουκρανικών λιμένων στη Μαύρη Θάλασσα στρατιωτικό στόχο, εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης μετά την ανακοίνωση της Μόσχας την περασμένη εβδομάδα πως τερματίζει τη συμφωνία η οποία επέτρεπε την εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών έπειτα από έναν χρόνο.

Russian Defense Ministry announced that Ukraine attempted to attack the Ivan Khurs signals intelligence ship of the Russian Navy with 3 unmanned surface vessels (USVs) in the Black Sea this morning.

Moscow released footage allegedly showing the destruction of one of the USVs. pic.twitter.com/YfS7xWSGWw

