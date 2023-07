ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί από πυροβολισμούς στην Τζόρτζια

¨Ενα ακόμη αιματηρό επεισόδιο, σήμερα στις ΗΠΑ, με τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς μετά από πυροβολισμούς στην κομητεία Χένρι, της Τζόρτζια σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ

Οι αρχές δήλωσαν ότι αναζητούν έναν δράστη στην περιοχή της McDonough Street, χωρίς ωστόσο ακόμα να είναι σαφείς οι συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχτηκε η συγκεκριμένη τραγωδία.

Οι Αρχές περιγράφουν τον δράστη ως ως έναν άνδρα 50-55 ετών, με ύψος περίπου 1,80μ. και ότι φορούσε σκούρο πουκάμισο με κόκκινες αποχρώσεις. Έχουν δώσει στη δημοσιότητα και τα στοιχεία του αυτοκινήτου που φέρεται να οδηγούσε.

DEVELOPING! Hampton, Georgia: 4 dead following active shooter situation in Henry County.

Authorities said they were looking for a shooter in the area of McDonough Street. Police described the shooter as a man in his mid 50′s who is between five feet, 10 inches, who was wearing pic.twitter.com/12yTOK6Pdi

— Rhonda Walker – Ultra MAGA Patriot! (@RhondaSue2008) July 15, 2023