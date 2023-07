ΝΑΤΟ: Παραμένει στο «τιμόνι» ο Στόλτενμπεργκ – Παρατείνεται η θητεία του

Την παράταση της θητείας του γενικού γραμματέα Γενς Στόλτενμπεργκ κατά ένα έτος, έως τον Οκτώβριο του 2024, αποφάσισε το ΝΑΤΟ, με φόντο τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο κ. Στόλτενμπεργκ, πρώην πρωθυπουργός της Νορβηγίας, ανέλαβε τη θέση του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ το 2014.

Honoured by #NATO Allies’ decision to extend my term as Secretary General until 1 October 2024. The transatlantic bond between Europe & North America has ensured our freedom & security for nearly 75 years, and in a more dangerous world, our Alliance is more important than ever.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 4, 2023