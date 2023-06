Πόλεμος στην Ουκρανία: Εκρήξεις και σειρήνες στο Κίεβο κατά την άφιξη Αφρικανών ηγετών

Συναγερμός αεροπορικής επιδρομής σήμανε στο Κίεβο, την ώρα που Αφρικανοί ηγέτες καταφθάνουν στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, στο πλαίσιο ειρηνευτικής αποστολής.

Σύμφωνα με διεθνή πρακτορείο, στο Κίεβο σημειώθηκαν εκρήξεις.

Κατά την ουκρανική πολεμική αεροπορία, ρωσικοί πύραυλοι Kalibr εκτοξεύθηκαν από τη Μαύρη Θάλασσα με κατεύθυνση προς το Κίεβο.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Reuters ότι δύο εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Στο μεταξύ συνεργείο του πρακτορείου είδε τους Αφρικανούς ηγέτες να φτάνουν στο Κίεβο με αυτοκινητοπομπή και να εισέρχονται σε ξενοδοχείο, το οποίο θα χρησιμοποιήσουν ως καταφύγιο.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε ότι το Κίεβο δέχεται επίθεση. Όπως τόνισε στο Telegram, έκρηξη σημειώθηκε στην περιοχή Ποντίλκσι του Κιέβου.

Από την πλευρά του ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα έγραψε στο Twitter ότι «οι ρωσικοί πύραυλοι είναι ένα μήνυμα προς την Αφρική: η Ρωσία επιθυμεί περισσότερο τον πόλεμο από την ειρήνη». Παράλληλα έκανε λόγο «για τη σοβαρότερη πυραυλική επίθεση εναντίον του Κιέβου εδώ και εβδομάδες».

Ο Ουκρανός διπλωμάτης Ολεξάντρ Στσέρμπα έγραψε στο Twitter: «Σειρήνες τώρα. Ο Πούτιν καλωσορίζει τους Αφρικανούς ηγέτες στο Κίεβο».

Οι ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις εντάθηκαν αυτή την εβδομάδα στο Κίεβο, την Οδησσό και τη γενέτειρα του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το Κρύβιι Ρι.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος Νότιας Αφρικής, Σίριλ Ραμαφόζα, έφτασε στην Ουκρανία την Παρασκευή στο πλαίσιο μιας αφρικανικής ειρηνευτικής αποστολής.

Αναμένεται να συναντήσει τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την Παρασκευή, και στη συνέχεια θα ταξιδέψει στη Ρωσία για συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη, το Σάββατο.

Μαζί με τον πρόεδρο της Σενεγάλης, Μακί Σαλ, ο Ραμαφόζα ηγείται μιας αντιπροσωπείας που περιλαμβάνει ηγέτες από τη Ζάμπια και τις νήσους Κομόρες, καθώς και τον πρωθυπουργό της Αιγύπτου. Σημειώνεται ότι η αποχώρηση την τελευταία στιγμή πολλών μελών της αντιπροσωπείας φαίνεται να περιορίζει το ενδεχόμενο επιτυχίας της προσπάθειας.

[ARRIVAL]: His Excellency President @CyrilRamaphosa has arrived at Nemishaeve Railway Station in Ukraine and is received by Ukraine’s Special Envoy for Africa & the Middle East Ambassador Maksym Subhk and South African Ambassador to Ukraine Mr Andre Groenewald.… pic.twitter.com/Jk8V8n2v9O

— Presidency | South Africa (@PresidencyZA) June 16, 2023