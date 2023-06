Πόλεμος στην Ουκρανία: Στο Κίεβο ο Ραμαφόζα- Ξεκινούν οι αφρικανικές προσπάθειες μεσολάβησης

Ο πρόεδρος Νότιας Αφρικής, Σίριλ Ραμαφόζα, έφτασε στην Ουκρανία την Παρασκευή στο πλαίσιο μιας αφρικανικής ειρηνευτικής αποστολής, ανέφερε η νοτιοαφρικανική προεδρία στο Twitter.

Αναμένεται να συναντήσει τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την Παρασκευή, και στη συνέχεια θα ταξιδέψει στη Ρωσία για συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αγία Πετρούπολη, το Σάββατο.

Μαζί με τον πρόεδρο της Σενεγάλης, Μακί Σαλ, ο Ραμαφόζα ηγείται μιας αντιπροσωπείας που περιλαμβάνει ηγέτες από τη Ζάμπια και τις νήσους Κομόρες, καθώς και τον πρωθυπουργό της Αιγύπτου. Σημειώνεται ότι η αποχώρηση την τελευταία στιγμή πολλών μελών της αντιπροσωπείας φαίνεται να περιορίζει το ενδεχόμενο επιτυχίας της προσπάθειας.

[ARRIVAL]: His Excellency President @CyrilRamaphosa has arrived at Nemishaeve Railway Station in Ukraine and is received by Ukraine’s Special Envoy for Africa & the Middle East Ambassador Maksym Subhk and South African Ambassador to Ukraine Mr Andre Groenewald.… pic.twitter.com/Jk8V8n2v9O

— Presidency | South Africa (@PresidencyZA) June 16, 2023