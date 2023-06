Πόλεμος στην Ουκρανία: Εκλογές στις κατεχόμενες περιοχές τον Σεπτέμβριο ανακοίνωσε η Ρωσία

Τη διενέργεια τοπικών εκλογών στις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας στις 10 Σεπτεμβρίου 2023 ανακοίνωσε η Ρωσία.

Σύμφωνα με τη Μόσχα, θα πραγματοποιηθούν τοπικές εκλογές στις τέσσερις ουκρανικές περιφέρειες, τις οποίες η Ρωσία ισχυρίζεται πως έχει προσαρτήσει.

«Οι εκλογές στα νέα εδάφη της Ρωσικής Ομοσπονδίας θα πραγματοποιηθούν στις 10 Σεπτεμβρίου 2023», ανακοίνωσε η ρωσική εκλογική επιτροπή, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

#UPDATE Russia said Thursday that it would stage local elections in September in four Ukrainian regions that it claimed to have annexed last year. pic.twitter.com/ksAeRrPGVQ

