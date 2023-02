Ρωσία: Πληθώρα συλλήψεων σε αντιπολεμικές διαδηλώσεις

Σε συλλήψεις έχουν προχωρήσει οι ρωσικές αρχές, σύμφωνα με τον ιστότοπο OVD-info – που στη Ρωσία έχει ανακηρυχτεί «ξένος πράκτορας» -, καθώς πραγματοποιούνται αντιπολεμικές διαμαρτυρίες σε διάφορες ρωσικές πόλεις με την αφορμή της συμπλήρωσης ενός έτους από την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία.

Τουλάχιστον έξι άτομα συνελήφθησαν στην Αγία Πετρούπολη, κατά τη διάρκεια κατάθεσης λουλουδιών στο μνημείο του Ουκρανού ποιητή Ταράς Σεβτσένκο.

A man detained in St.Petersburg for laying flowers at a monument to Taras Shevchenko #StandWithUkraine #RussiansAgainstWar#StopPutin

