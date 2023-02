Μπάιντεν: Ό,τι απειλεί τις ΗΠΑ θα το καταρρίπτω

«Μην γελιέστε: Αν κάποιο αντικείμενο αποτελεί απειλή για την ασφάλεια του αμερικανικού λαού, θα το καταρρίψω» ξεκαθάρισε ο Τζο Μπάιντεν σε συνέντευξη Τύπου, σπάζοντας την σιωπή του για το κινέζικό μπαλόνι αλλά και για τα τρία «άγνωστα αντικείμενα» που οι ΗΠΑ επίσης κατέρριψαν. Υπογράμμισε παράλληλα ότι δεν πρόκειται να ζητήσει συγγνώμη από το Πεκίνο, λέγοντας ότι η αμερικανική αντίδραση ήταν ένα «σαφές μήνυμα, ότι η παραβίαση της κυριαρχίας μας είναι απαράδεκτη».

«Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν αυστηρότερους κανόνες για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και πιθανή κατάρριψη άγνωστων εναέριων αντικειμένων» είπε, ενώ ανέφερε ότι ζήτησε από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών να εξετάσουν τις αναφορές για UFO. Τη Δευτέρα, ο Λευκός Οίκος είχε ανακοινώσει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις «εξωγήινης δραστηριότητας».

Αν και τελικά δεν έκανε γνωστό τι ακριβώς καταρρίφθηκε, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η εκτίμηση των ερευνητών αυτήν την στιγμή, είναι ότι αυτά τα τρία αντικείμενα ήταν πιθανότατα μπαλόνια ιδιωτικών εταιρειών που είτε χρησιμοποιήθηκαν για διαφημιστικούς λόγους, είτε μελετούσαν τον καιρό ή πραγματοποιούσαν άλλη επιστημονική έρευνα.

«Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι χρησιμοποιήθηκαν για κατασκοπεία ή συνδέονται με την Κίνα» υπογράμμισε.

WATCH: President Joe Biden addresses the series of objects the US has downed over the past two weeks, including an alleged Chinese spy balloon

More: https://t.co/GBvf7gqyIQ https://t.co/BldRYP2GgI

— Bloomberg (@business) February 16, 2023