Νέα Ζηλανδία: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του κυκλώνα Gabrielle

Εθνική Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης κήρυξε η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας, για τρίτη φορά στην ιστορία της, λόγω του κυκλώνα Gabrielle που έχει προκαλέσει στο πέρασμά του εκτεταμένες πλημμύρες, κατολισθήσεις και τεράστια ωκεάνια κύματα σε όλο το βόρειο νησί, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters.

Ο Kieran McAnulty, υπουργός Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, δήλωσε την Τρίτη ότι οι εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσε αυτός ο κυκλώνας σημαίνουν ότι απαιτείται η κήρυξη Εθνικής Κατάστασης για την υποστήριξη των πληγέντων. «Πρόκειται για ένα πρωτοφανές καιρικό φαινόμενο που έχει σημαντικές επιπτώσεις σε μεγάλο μέρος του Βόρειου Νησιού», δήλωσε ο McAnulty.

Εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί μόνο σε δύο προηγούμενες περιπτώσεις – μετά τον σεισμό των 6,3 βαθμών στο Christchurch το 2011 και τις πρώτες ημέρες της πανδημίας COVID-19.

Ο κυκλώνας Gabrielle βρισκόταν 100 χιλιόμετρα (62 μίλια) βορειοανατολικά του Όκλαντ πάνω από ορισμένα μικρά νησιά, αλλά τώρα κινείται νοτιοδυτικά. Ο μετεωρολογικός οργανισμός MetService δήλωσε ότι η χειρότερη βροχή είχε περάσει για το Όκλαντ, αλλά θα αρχίσει να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο νοτιότερα.

