Φον ντερ Λάιεν: Λεπτομέρειες για το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας, νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το επερχόμενο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας που θα προτείνει η Επιτροπή τις επόμενες ημέρες, κίνηση που προκάλεσε έκπληξη καθώς αναμενόταν να τις ανακοινώσει μέσα στον μήνα.

«Πρέπει να κάνουμε περισσότερα», είπε η φον ντερ Λάιεν. «Υποστηρίζουμε την Ουκρανία για να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο».

«Η Ρωσία πρέπει να πληρώσει για την καταστροφή που προκλήθηκε και το αίμα που χύθηκε», συνέχισε.

Η Επιτροπή θα επιβάλει νέες κυρώσεις σε «ορισμένους στρατιωτικούς και πολιτικούς ηγέτες» και θα στοχεύσει επίσης την παραπληροφόρηση της Ρωσίας.

«Θα στοχοποιήσουμε τους προπαγανδιστές του Πούτιν, γιατί τα ψέματά τους δηλητηριάζουν τον δημόσιο χώρο στη Ρωσία και στο εξωτερικό», είπε ο επικεφαλής της Κομισιόν.

Your fight is a fight for independence, for democracy, and for a free Europe.

We can never match your sacrifices.

But we can stand up for you, and we have.

With €67 billion of support mobilised for Ukraine and Ukrainians over the past year.

https://t.co/4CTxeUNUYy

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 9, 2023