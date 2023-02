Η ώρα του φονικού σεισμού σε Τουρκία και Συρία (βίντεο)

Σε ερείπια έχουν μετατραπεί πάρα πολλά κτίρια στην κεντρική, νότια και ανατολική Τουρκία και τη βόρεια Συρία μετά τον μεγάλο σεισμό μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα στις περιοχές στα σύνορα Τουρκίας – Συρίας.

Πάνω από 600 άνθρωποι χάσει τη ζωή τους και χιλιάδες άνθρωποι έχουν κατακλύσει τα νοσοκομεία. Συγκεκριμένα, ο ακόμη προσωρινός απολογισμός των θυμάτων στην Τουρκία κάνει λόγο για τουλάχιστον 284 νεκρούς και 2.323 τραυματίες σε επτά επαρχίες. Στην άλλη πλευρά των συνόρων, τουλάχιστον 237 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιοχές υπό τον έλεγχο του καθεστώτος της Συρίας και 147 άλλοι σε τομείς ελεγχόμενες από τους αντάρτες. Πάνω από 600 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στις δύο πλευρές.

An aftershock #collapses a building in #Sanliurfa More then 1700 building Collapse today. #deprem #Idlib #Syria #DEPREMOLDU #TurkeyEarthquake #Turkey pic.twitter.com/kRHsimvLnA

Ολόκληρα κτίρια κατέρρευσαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση, η οποία σύμφωνα με το CNN Turk είναι η δεύτερη ισχυρότερη που έχει καταγραφεί στην ιστορία της Τουρκίας.

WATCH: Building collapses during aftershock in Şanlıurfa, Turkey pic.twitter.com/PiKKIkbu0a

Εκατοντάδες άνθρωποι πιστεύεται ότι παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια.

Σχεδόν 900 κτίρια καταστράφηκαν στις περιοχές Γκαζιαντέπ και Καχρανμαρμαράς της Τουρκίας, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της χώρας Φουάτ Οκτάι, ο οποίος τοποθέτησε τον συνολικό αριθμό των κτιρίων που κατέρρευσαν σε 1.718.

🎥1 Scary footage of how the #earthquake struck #Turkey last night.

🎥2 A 6-story building in Urfa, Turkey falls over after earthquake

As per estimate over 1700 buildings have been destroyed with over 800 deaths

PM Modi extends condolences and offers help to all effected pic.twitter.com/B9CSpvRh2J

