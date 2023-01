Πούτιν: Το να ξεχνάς τα μαθήματα της Ιστορίας, οδηγεί σε επανάληψη τρομερών τραγωδιών

«Το να ξεχνάς τα μαθήματα της Ιστορίας, οδηγεί σε επανάληψη τρομερών τραγωδιών», ήταν το μήνυμα του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με αφορμή την Ημέρα Μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος, που τιμάται σήμερα.

Ο Ρώσος πρόεδρος επανέλαβε την Παρασκευή τον ισχυρισμό ότι στην Ουκρανία δρουν «νεοναζί», κατηγορία που χρησιμοποίησε ως δικαιολογία για την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα στα τέλη Φεβρουαρίου του 2022.

«Το να ξεχνάς τα μαθήματα της Ιστορίας, οδηγεί σε επανάληψη τρομερών τραγωδιών», είπε ο Πούτιν. «Αυτό αποδεικνύεται από τα εγκλήματα κατά των αμάχων, την εθνοκάθαρση και τις τιμωρητικές ενέργειες που οργανώθηκαν από νεοναζί στην Ουκρανία. Είναι ενάντια σε αυτό το κακό που οι στρατιώτες μας πολεμούν γενναία», συνέχισε.

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο δικό του μήνυμα με αφορμή την ημέρα ανέφερε ότι «η αδιαφορία σκοτώνει μαζί με το μίσος». «Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό όλοι όσοι εκτιμούν τη ζωή να δείχνουν αποφασιστικότητα».

Today Ukraine honors the memory of millions of victims of the Holocaust.

We know and remember that indifference kills along with hatred.

That is why it is so important that everyone who values ​​life should show determination.

Eternal memory to all victims of the Holocaust! pic.twitter.com/GaN6g1aTe1

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2023