Γαλλία: Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στο δρόμο για το συνταξιοδοτικό

Οι Γάλλοι εργαζόμενοι προχώρησαν σε απεργία και συμμετείχαν σε πορείες σε όλη τη χώρα την Πέμπτη, σταματώντας τα τρένα και διακόπτοντας την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα σχέδια της κυβέρνησης να αυξήσει την ηλικία συνταξιοδότησης κατά δύο χρόνια στα 64 έτη.

Οι στάσεις εργασίας αποτελούν σημαντική δοκιμασία για τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δήλωσε την Πέμπτη ότι το σχέδιο μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, το οποίο σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλές, ήταν «δίκαιο και υπεύθυνο» και έπρεπε να πραγματοποιηθεί.

«Πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί και οι συντάξεις, όχι η ηλικία συνταξιοδότησης», έγραφε ένα μεγάλο πανό που κρατούσαν εργαζόμενοι και άνοιξε την πορεία διαμαρτυρίας στην Τουρ, στη δυτική Γαλλία.

«Θα πρέπει να προετοιμάσω τον σκελετό μου για περπάτημα αν η μεταρρύθμιση περάσει», δήλωσε η Ιζαμπέλ, 53 ετών, κοινωνική λειτουργός, λέγοντας ότι η δουλειά της ήταν πολύ σκληρή για να προσθέσει δύο ακόμη χρόνια.

Εκατοντάδες χιλιάδες συμμετείχαν στις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αστυνομίας που συνδυάζει η εφημερίδα Le Monde. Στη Νίκαια, στη νότια Γαλλία, ένα μεγάλο πανό έγραφε: «Όχι στη μεταρρύθμιση».

Η αστυνομία έριξε δακρυγόνα στις παρυφές της διαδήλωσης στο Παρίσι, όταν μαυροφορεμένα, μασκοφόρα άτομα με κουκούλες πέταξαν βλήματα στις γραμμές τους. Περίπου 20 άτομα συνελήφθησαν, ανέφερε η τηλεόραση BFM, επικαλούμενη την αστυνομία.

Η κυβέρνηση λέει ότι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι το σύστημα δεν θα χρεοκοπήσει. Η μετατόπιση της ηλικίας συνταξιοδότησης κατά δύο χρόνια και η παράταση της περιόδου καταβολής θα αποφέρει επιπλέον 17,7 δισεκατομμύρια ευρώ (19,1 δισεκατομμύρια δολάρια) σε ετήσιες συνταξιοδοτικές εισφορές, επιτρέποντας στο σύστημα να βγάλει τα έξοδά του μέχρι το 2027, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Υπουργείου Εργασίας.

Τα συνδικάτα υποστηρίζουν ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος, όπως η φορολόγηση των υπερπλουσίων ή η αύξηση των εισφορών των εργοδοτών ή των εύπορων συνταξιούχων.

