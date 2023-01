Νεπάλ: Συνετρίβη αεροσκάφος με 72 επιβαίνοντες (βίντεο)

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε συντριβή αεροσκάφους με 72 επιβαίνοντες, που ανήκε στην Yeti Airlines, κατά την προσγείωσή του στο διεθνές αεροδρόμιο Ποκάρα στην περιοχή Κάσκι του Νεπάλ.

«Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη», δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας του Νεπάλ. «Ο καιρός είναι καθαρός». Στο σημείο της συντριβής βρίσκονται εκατοντάδες διασώστες.

Στο δικινητήριο αεροσκάφος ATR 72 που εκμεταλλευόταν η Yeti Airlines επέβαιναν 72 άτομα, μεταξύ των οποίων δύο βρέφη, τέσσερα μέλη του πληρώματος και 10 ξένοι υπήκοοι ( 5 Ινδοί, 4 Ρώσοι, 1 Ιρλανδός, 2 Νοτιοκορεάτης, 1 Αυστραλός, 1 Γάλλος και 1 υπήκοος Αργεντινής) δήλωσε ο εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας Sudarshan Bartaula.

Το ATR72 είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο δικινητήριο αεροσκάφος. Η Yeti Airlines διαθέτει στόλο έξι αεροπλάνων ATR72-500, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

Το αεροπλάνο εκτελούσε πτήση προς την Ποχάρα από την πρωτεύουσα του Νεπάλ, Κατμαντού. Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24, ήταν ηλικίας 15 ετών.

Συνετρίβη στο αεροδρόμιο που εγκαινιάστηκε μόλις την 1η Ιανουαρίου από τον πρωθυπουργό του Νεπάλ ,Πούσπα Καμάλ Νταχάλ Πρασάντα. Το διεθνές αεροδρόμιο Ποκάρα κατασκευάστηκε με τη βοήθεια της Διεθνούς Υπηρεσίας Ανάπτυξης.

Τοπικός αξιωματούχος που μίλησε στο κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα διευκρίνισε πως το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στον ποταμό Σέτι.

Τα αεροπορικά δυστυχήματα είναι συνηθισμένα στο Νεπάλ, όπου βρίσκονται οκτώ από τα 14 ψηλότερα βουνά του κόσμου, καθώς ο καιρός μπορεί να αλλάξει ξαφνικά και να δημιουργήσει επικίνδυνες συνθήκες.

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου μετά τη συντριβή του αεροσκάφους, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση.

Εικόνες και βίντεο από τη συντριβή που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνουν καπνό να υψώνεται από το σημείο. Το αεροδρόμιο έχει κλείσει προσωρινά λόγω της τραγωδίας.

Την μοιραία πτήση φαίνεται να την έχει απαθανατίσει κάτοικος της περιοχής:

Video of what seems to be moments before the crash of Yeti Airlines🇳🇵 ATR72 carrying 72 passengers near Pokhara Airport#aerowanderer #aviation #avgeek #nepal #yetiairlines pic.twitter.com/hk12Edlvpf

— Aerowanderer (@aerowanderer) January 15, 2023